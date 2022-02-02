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В Чернском районе Тульской области от снега рухнул ангар: пострадали люди
Фото СК РФ по Тульской области.

В Чернском районе Тульской области от снега рухнул ангар: пострадали люди

Травмы получили 65-летняя женщина и 25-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

31 января 2022 года в поселке Спартак Чернского района на территории организации, осуществляющей производство и хранение сельскохозяйственной продукции, произошло обрушение крыши ангара под тяжестью скопившегося на ней снега.
 
В результате обрушения находившаяся внутри 64-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а 34-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью.
 
 
Как сообщили в СК, Плавский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
 
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию по технике безопасности, допрашивают свидетелей. Необходимые экспертизы назначены, определяется круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда.
 
Речь идет о сельхозпредприятии ООО «Лидер», которое находится в поселке Спартак Чернского района. Предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.
 
Прокуратура Чернского района организовала проверку по факту происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
 
 

10 февраля 2017 года в деревне Поповка Чернского района на предприятии «Максим Горький» обрушилась крыша в цеху по переработке картофеля. Погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. Виновным был признан гендиректор Андрей Самошин.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:23 +3
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Тульская область

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