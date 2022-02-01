За сутки в Тульской области подтвердились еще 1520 случаев ковида, 156 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области вновь обновился ковидный антирекорд. За минувшие сутки в регионе подтвердились 1520 случаев коронавируса, 156 человек госпитализированы, 290 выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии в области зафиксировано 87 699 случаев COVID-19, 72 559 пациентов вылечились, 4610 умерли.
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