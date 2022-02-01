За сутки в Тульской области подтвердились еще 1520 случаев ковида, 156 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области вновь обновился ковидный антирекорд. За минувшие сутки в регионе подтвердились 1520 случаев коронавируса, 156 человек госпитализированы, 290 выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии в области зафиксировано 87 699 случаев COVID-19, 72 559 пациентов вылечились, 4610 умерли.

В России ситуация следующая: