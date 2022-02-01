Алексинская прокуратура ограничила доступ в дом с рухнувшей крышей до получения оценки его состояния

В ходе обследования многоквартирного дома № 8 на ул. Тульской в городе Алексине выяснилось, что обрушилась деревянная стропильная система . Жильцы не пострадали.

Алексинская межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту ненадлежащего состояния и содержания дома. В адрес управляющей компании ООО «Открытие» и главы МО г. Алексин внесены представления с требованием принять меры к устранению нарушений.

Оценка технического состояния здания специализированной организацией будет проведена 1 февраля 2022 года; до получения соответствующей оценки доступ в здание ограничен.

В целях предотвращения незаконного проникновения третьих лиц в указанное здание на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников МО МВД России «Алексинский».

1 февраля 2022 года межрайонный прокурор примет участие в экстренном совещании в администрации МО, где будет скоординирована работа правоохранительных и надзорных органов по вопросу дальнейшего временного расселения жильцов, а также возмещения им имущественного ущерба.