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Алексинская прокуратура ограничила доступ в дом с рухнувшей крышей до получения оценки его состояния

Алексинская прокуратура ограничила доступ в дом с рухнувшей крышей до получения оценки его состояния

На месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

В ходе обследования многоквартирного дома № 8 на ул. Тульской в городе Алексине выяснилось, что обрушилась деревянная стропильная система. Жильцы не пострадали.
 
Алексинская межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту ненадлежащего состояния и содержания дома. В адрес управляющей компании ООО «Открытие» и главы МО г. Алексин внесены представления с требованием принять меры к устранению нарушений.
 
Оценка технического состояния здания специализированной организацией будет проведена 1 февраля 2022 года; до получения соответствующей оценки доступ в здание ограничен.
 
В целях предотвращения незаконного проникновения третьих лиц в указанное здание на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников МО МВД России «Алексинский».
 
1 февраля 2022 года межрайонный прокурор примет участие в экстренном совещании в администрации МО, где будет скоординирована работа правоохранительных и надзорных органов по вопросу дальнейшего временного расселения жильцов, а также возмещения им имущественного ущерба.
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В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 1
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 2
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 3
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 4
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 5
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 6
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 7
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 8
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