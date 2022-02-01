Алексинская прокуратура ограничила доступ в дом с рухнувшей крышей до получения оценки его состояния
На месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
В ходе обследования многоквартирного дома № 8 на ул. Тульской в городе Алексине выяснилось, что обрушилась деревянная стропильная система. Жильцы не пострадали.
Алексинская межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту ненадлежащего состояния и содержания дома. В адрес управляющей компании ООО «Открытие» и главы МО г. Алексин внесены представления с требованием принять меры к устранению нарушений.
Оценка технического состояния здания специализированной организацией будет проведена 1 февраля 2022 года; до получения соответствующей оценки доступ в здание ограничен.
В целях предотвращения незаконного проникновения третьих лиц в указанное здание на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников МО МВД России «Алексинский».
1 февраля 2022 года межрайонный прокурор примет участие в экстренном совещании в администрации МО, где будет скоординирована работа правоохранительных и надзорных органов по вопросу дальнейшего временного расселения жильцов, а также возмещения им имущественного ущерба.
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