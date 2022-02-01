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Во дворе на ул. Баженова в Туле в снегу застряла реанимация с пациенткой

Во дворе на ул. Баженова в Туле в снегу застряла реанимация с пациенткой

Машину экстренной службы пришлось вытаскивать неравнодушным автолюбителям.

В редакцию Myslo обратилась возмущенная жительница Пролетарского округа Тулы. Женщина рассказала, что вечером 31 января во дворе дома № 9 на ул. Баженова в Туле застряла реанимационная бригада с пожилой пациенткой. Машину вытаскивали муж автора съемки и еще один автовладелец.
 
«Управляющая компания «РЭМС». Каждый день просим, чтоб почистили нам двор. Никто не приходит, дворникам пофигу всё и управляющей компании тоже. Хорошо, есть люди, которые помогают. Если бы не люди, то скорой отсюда не выехать», — рассказала женщина.
 
По словам автора видео, реанимационная бригада потеряла из-за снега около 30 минут времени. Ранее жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой расчистить двор, но никакого результата это не дало.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:04 +1
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