Во дворе на ул. Баженова в Туле в снегу застряла реанимация с пациенткой

В редакцию Myslo обратилась возмущенная жительница Пролетарского округа Тулы. Женщина рассказала, что вечером 31 января во дворе дома № 9 на ул. Баженова в Туле застряла реанимационная бригада с пожилой пациенткой. Машину вытаскивали муж автора съемки и еще один автовладелец.

«Управляющая компания «РЭМС». Каждый день просим, чтоб почистили нам двор. Никто не приходит, дворникам пофигу всё и управляющей компании тоже. Хорошо, есть люди, которые помогают. Если бы не люди, то скорой отсюда не выехать», — рассказала женщина.

По словам автора видео, реанимационная бригада потеряла из-за снега около 30 минут времени. Ранее жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой расчистить двор, но никакого результата это не дало.