В Тульской области стартовала программа капремонта 2022 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Работы уже идут в 62 домах. В 53 из них заменят 126 лифтов, что на 25% больше, чем в 2021 году. В 2022 году в регионе будут заменены все лифты с истекшим сроком эксплуатации в домах на «котловом счете». Это позволит досрочно выполнить требования Технического регламента Таможенного союза о безопасной эксплуатации лифтов.

По словам директора Фонда капитального ремонта Тульской области Киры Игнатчик, всего с 2018 заменено 625 лифтов в 190 многоквартирных домах на сумму 986 млн рублей.



Министр ЖКХ региона Олег Дючков отметил, что Тульская область уже не первый год находится в зелёной зоне среди субъектов РФ по реализации региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

