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В Тульской области стартовала программа капремонта 2022 года
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартовала программа капремонта 2022 года

В этом году капитальный ремонт планируется провести в 589 многоквартирных домах.

Работы уже идут в 62 домах. В 53 из них заменят 126 лифтов, что на 25% больше, чем в 2021 году. В 2022 году в регионе будут заменены все лифты с истекшим сроком эксплуатации в домах на «котловом счете». Это позволит досрочно выполнить требования Технического регламента Таможенного союза о безопасной эксплуатации лифтов.

По словам директора Фонда капитального ремонта Тульской области Киры Игнатчик, всего с 2018 заменено 625 лифтов в 190 многоквартирных домах на сумму 986 млн рублей.

Министр ЖКХ региона Олег Дючков отметил, что Тульская область уже не первый год находится в зелёной зоне среди субъектов РФ по реализации региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах.
 

Олег Дючков

2021 год не стал для нас исключением, хотя в ряде регионов из-за роста цен на строительные материалы сроки проведения работ были сорваны. В Тульской области все обязательства выполнены. Программа 2022 года утверждена с учетом ситуации на строительном рынке. В нее вошли наиболее капиталоемкие и важные с точки зрения безопасности жителей виды работ — такие как замена лифтов и ремонт кровли. Размер взноса жителей на капремонт в 2022 году региональное правительство решило не увеличивать.

 

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