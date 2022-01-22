Туляки массово жалуются на протечки крыш: пострадали десятки квартир

Некоторые даже съезжают в съемное жилье. При этом коммунальщики в большинстве своем разводят руками и предлагают ждать до весны.

Сильный снегопад в Тульской области закончился еще на прошлой неделе, а проблемы, которые он вызвал, сохраняются до сих пор. Одна из них – протечки кровли многоквартирных домов.

В квартиру в доме №133-а на пр. Ленина Анастасия с мужем переехала не так давно. И все было хорошо, пока 12 января в 20 квартире на пятом этаже не случился потоп, вода быстро просочилась и этажами ниже.

– У нас текло по стенам, из розеток, с потолка. И все это ночью! Муж отключил электричество в квартире. Лило так, мы даже кровать перенесли в другую комнату, потому что с потолка текло прямо на нее.

На утро жители обратились в УК «Евросити», те заявку приняли, но аварийная бригада так и не приехала – договор с ней у компании оказался не заключен.

– Собственники уже запланировали независимую экспертизу и будут судиться с УК «Евросити». Даже после всех жалоб везде, статьи, УК бездействует! Вчера сообщили, что инженер занят и сегодня не приедет, может быть завтра, а вы тоните, – добавляет жительница дома.

Аналогичная ситуация в Криволучье, на улице Приупская, 11. В редакцию обратился житель дома, который рассказал, что из-за текущей крыши затоплены квартиры.

– Компания Рэмс говорит: ждите весны-лета. Ручьи текут у жильцов квартир, хотя крышу неоднократно чистили, люди собирают по 1,5 литра воды за ночь. Писали в УК и администрацию района и города, приходил техник из ЖЭУ, все записал и про подъезд тоже сказал – ждите весны-лета, все растает и почистят. В ЖЭУ говорят ехать в РЭМС и писать заявление. Все в курсе нашей проблемы, и выезжать никто больше не будет, – рассказал Николай.

Улица Серебровская, дом №18 , второй подъезд. Ситуация аналогична:

– Я многодетная мама. У нас в квартире течет крыша. Третий год. Но сейчас ситуация стала катастрофической. Нам с детьми пришлось съехать в срочном порядке на съемную квартиру. Управляющая компания открыто говорит, что ничего не будет предпринимать, кроме расчистки. На телефоне доверия губернатору мне посоветовали написать обращение и подождать 30 дней, пока на него ответят. У меня нет возможности долго жить на съёмной квартире. На 2028 год назначен капремонт. В прошлом году мы обращались с просьбой выполнить капремонт раньше, но сроки не сдвинули, – рассказывает Кристина Канашкина.

Все пострадавшие не понимают, почему капитальный ремонт крыши можно делать зимой, а латать дыры - нет. Возможно на этот вопрос есть ответ у прокуратуры или ГЖИ Тульской области.

Напомним, что 21 января в Шатске, предположительно, из-за замыкания проводки загорелось общежитие.

— Барак в прошлом году был признан аварийным и подлежащим расселению. По графику нас должны были расселить в 2026 году, — рассказывает местная жительница Екатерина Гребнева. — Мы много раз жаловались, что течет крыша и из-за этого проводка постоянно мокрая. Как раз сильная протечка была в туалете, и еще на кухне стояло ведро, потому что с потолка капало. Но на наши жалобы никто не реагировал. И вот к чему это привело.

Если вы тоже столкнулись с подобной проблемой и коммунальщики не реагируют, пишите в комментариях и прикрепляйте фото.