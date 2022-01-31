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Депутат, чиновник, адвокаты и силовики: кого в Тульской области в 2021 году осудили за коррупцию
Фото из архива MySlo

Депутат, чиновник, адвокаты и силовики: кого в Тульской области в 2021 году осудили за коррупцию

По данным региональной прокуратуры, число выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с 2020 годом возросло.

Правоохранительными органами области возбуждено 318 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, 16 из них – по материалам прокурорских проверок. Увеличилось число выявленных мошенничеств (на 152%) и преступлений, связанных с взяточничеством (на 26%).

Сумма полученных должностными лицами взяток превысила 2,4 млн рублей, а средний размер взятки составил 35 тысяч рублей. Сумма причиненного коррупционерами материального ущерба составила более 11 млн рублей. 3 млн злоумышленники возместили в добровольном порядке. На имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью более 3 млн рублей наложен арест.

По итогам судебного рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях вынесено 77 обвинительных приговоров, осуждены 83 лица. Среди них – депутат выборного органа местного самоуправления, должностное лицо органа государственной власти, два адвоката и 16 силовиков.

22 человека получили реальные сроки лишения свободы – от полутора до восьми лет. Один фигурант был осужден условно, три человека приговорены к исправительным работам, 56 получили штрафы на сумму от 10 тысяч до 2 млн рублей.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:28 +2
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