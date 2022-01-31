Пожар с двумя погибшими на ул. Карпова в Туле: через два дня дом снова загорелся

Вечером 28 января на ул. Карпова в Туле загорелся частный дом на двух хозяев. Пожар произошел в левой части строения и унес жизни 73-летнего мужчины и 62-летней женщины . Спустя ровно двое суток, буквально час в час, в уже сгоревшей части дома снова начался пожар.

Андрей Лохматов, которому принадлежит относительно уцелевшая половина, считает, что это похоже на умышленный поджог.

Как рассказал мужчина корреспонденту Myslo, вечером 28 января он отдыхал после работы и услышал за стеной громкий крик соседа Александра, а потом кто-то начал стучать в окно. Когда Андрей выбежал на улицу, у соседей уже вовсю полыхало.

Соседи сообщили, что пожар начался с террасы дома: она полностью сгорела, также выгорела одна из комнат. С огнем боролись пять пожарных расчетов. Тела погибших нашли после того, как сотрудники МЧС смогли попасть внутрь жилища.

По словам Александра, после случившегося дом полностью обесточили и жить в нем стало невозможно, поэтому мужчина временно съехал оттуда.

30 января Александр вместе с друзьями несколько часов приводил дом в порядок, все уехали около 4 часов дня. А после 19.00 ему позвонили соседи и сообщили — дом снова горит.

«Сосед в тот момент чистил снег. Говорит, что только смотрел в ту сторону: ни дымка, ничего, а потом сразу пламя столбом, и опять терраска! Поэтому я сразу сказал оперативнику, инспектору пожарному, и в объяснительной написал, что подозреваю поджог. Причину не знаю. Земля, может быть?» — рассказал Андрей.

Мужчина переживает и очень надеется, что правоохранительные органы смогут установить истинную причину пожара. К слову, несколько лет назад к жильцам этого дома приходили с предложением продать дом. Хотели построить на этом участке магазин, но потом потенциальные покупатели позвонили и сообщили, что «что-то поменялось» и они передумали.