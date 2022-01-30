Пункты экспресс-тестирования, вакцинация подростков, наезд на мужчину во дворе: самые читаемые новости недели на Myslo

тесты на ковид

24 января в Туле открылись шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, еще один — в Новомосковске. Только за четыре дня их посетили 2320 человек. 89 тестов оказались положительными.

График работы пунктов:

В Туле:

в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале — ежедневно с 14.00 до 18.00;

на Московском вокзале — по будням с 14.00 до 17.00;

возле гипермаркета «Глобус» — по выходным c 16.00 до 20.00;

возле ТЦ «Макси» — по выходным с 14.00 до 19.00;

В Новомосковске пункт тестирования работает в ТЦ «Первый» — ежедневно с 14.00 до 18.00.

специально сбил

В социальных сетях появились кадры с моментом наезда на пешехода во дворе дома № 31 по ул. Максима Горького в Туле. Судя по всему, это был умышленный поступок.

Сотрудники ГИБДД нашли этого водителя , им оказался 64-летний мужчина. На него составили протокол, ему грозит лишение права управления.

ремонт мостов

В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди — Московский путепровод. По последнему сейчас завершается подготовительный этап. Предполагается, что активные работы начнутся в феврале.

С началом работ на мосту временно изменится схема движения пассажирского транспорта, работа светофоров. Ожидается, что ремонт закончат к концу 2023 года.

привязали к самосвалу

Туляков возмутило видео, на котором к едущему по дороге КамАЗу привязали большого пса. Эта запись вызвала шквал негодования: многие потребовали привлечь водителя к ответственности за жестокое обращение с животным.

Из-за резонанса хозяева пса опубликовали свою версию случившегося. По их словам, пес Цезарь здоров и чувствует себя прекрасно, а столь нестандартный способ транспортировки применялся лишь для того, чтобы перевезти собаку с одного адреса на другой.

Прокуратура провела проверку и не нашла факта жестокого обращения с животным.

ужесточение ковидных мер

Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев заявил, что в регионе уже циркулирует «омикрон». Пока это официально не подтверждено, но судя по взрывному росту числа заболевших, так и есть.

На фоне этого в Тульской области ужесточили противоковидные меры. Так, по 10 февраля в регионе приостановлена деятельность фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах. Продолжает действовать запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей.

Какие ковидные ограничения в данный момент действуют у нас, читайте по ссылке.

К слову, за неделю количество зараженных выросло в пять раз. На 30 января зафиксировано 1180 заболевших.

вакцинация подростков

С 26 января в Тульской области стартовала прививочная кампания по вакцинации от ковида детей в возрасте 12−17 лет включительно. В регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М») — 720 доз. Ее распределили по больницам региона.

Чтобы записать ребенка на прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прописки/прикрепления. Родители или законные представители подростка должны написать заявление и заполнить согласие на прививку.

автохам на bmw

Туляков возмутил водитель BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов.

Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя, 21-летнего молодого человека оштрафовали на 1000 рублей. Также ему пришлось в присутствии инспекторов снять со стекол тонирующую пленку. Вдобавок выяснилось, что у автохама просрочен полис ОСАГО.

Интересно, что с 2020 по 2021 год водитель «бумера» 23 раза привлекался к административной ответственности — в основном за нарушение скоростного режима и заезд за стоп-линию.

снег, снег и еще раз снег

В городе продолжаются снегопады. Устранить последствия стихии коммунальщики не могут до сих пор — да и как успеть, когда в регионе каждые два-три дня идет снег?

Некоторые туляки устают ждать, когда у них расчистят дорогу и идут ругаться. Как это сделала жительница деревни Медвенки. Она ворвалась в сектор по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа и устроила погром.

На женщину, к слову, составили административный протокол. Как сообщили корреспонденту Myslo в полиции, в действиях женщины усмотрели ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», со штрафом в размере 500 рублей.