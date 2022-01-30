Пункты экспресс-тестирования, вакцинация подростков, наезд на мужчину во дворе: самые читаемые новости недели на Myslo
Чем запомнилась неделя тулякам?
24 января в Туле открылись шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, еще один — в Новомосковске. Только за четыре дня их посетили 2320 человек. 89 тестов оказались положительными.
График работы пунктов:
В Туле:
- в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале — ежедневно с 14.00 до 18.00;
- на Московском вокзале — по будням с 14.00 до 17.00;
- возле гипермаркета «Глобус» — по выходным c 16.00 до 20.00;
- возле ТЦ «Макси» — по выходным с 14.00 до 19.00;
В Новомосковске пункт тестирования работает в ТЦ «Первый» — ежедневно с 14.00 до 18.00.
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди — Московский путепровод. По последнему сейчас завершается подготовительный этап. Предполагается, что активные работы начнутся в феврале.
С началом работ на мосту временно изменится схема движения пассажирского транспорта, работа светофоров. Ожидается, что ремонт закончат к концу 2023 года.
Туляков возмутило видео, на котором к едущему по дороге КамАЗу привязали большого пса. Эта запись вызвала шквал негодования: многие потребовали привлечь водителя к ответственности за жестокое обращение с животным.
Из-за резонанса хозяева пса опубликовали свою версию случившегося. По их словам, пес Цезарь здоров и чувствует себя прекрасно, а столь нестандартный способ транспортировки применялся лишь для того, чтобы перевезти собаку с одного адреса на другой.
Прокуратура провела проверку и не нашла факта жестокого обращения с животным.
Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев заявил, что в регионе уже циркулирует «омикрон». Пока это официально не подтверждено, но судя по взрывному росту числа заболевших, так и есть.
На фоне этого в Тульской области ужесточили противоковидные меры. Так, по 10 февраля в регионе приостановлена деятельность фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах. Продолжает действовать запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей.
К слову, за неделю количество зараженных выросло в пять раз. На 30 января зафиксировано 1180 заболевших.
С 26 января в Тульской области стартовала прививочная кампания по вакцинации от ковида детей в возрасте 12−17 лет включительно. В регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М») — 720 доз. Ее распределили по больницам региона.
Чтобы записать ребенка на прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прописки/прикрепления. Родители или законные представители подростка должны написать заявление и заполнить согласие на прививку.
Туляков возмутил водитель BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов.
Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя, 21-летнего молодого человека оштрафовали на 1000 рублей. Также ему пришлось в присутствии инспекторов снять со стекол тонирующую пленку. Вдобавок выяснилось, что у автохама просрочен полис ОСАГО.
Интересно, что с 2020 по 2021 год водитель «бумера» 23 раза привлекался к административной ответственности — в основном за нарушение скоростного режима и заезд за стоп-линию.
В городе продолжаются снегопады. Устранить последствия стихии коммунальщики не могут до сих пор — да и как успеть, когда в регионе каждые два-три дня идет снег?
Некоторые туляки устают ждать, когда у них расчистят дорогу и идут ругаться. Как это сделала жительница деревни Медвенки. Она ворвалась в сектор по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа и устроила погром.
А чем вам запомнилась эта неделя? Пишите в комментариях!