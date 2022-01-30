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«Накажи автохама»: водитель Land Rover сократил путь через двойную сплошную

«Накажи автохама»: водитель Land Rover сократил путь через двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Подписчик Максим прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе поворота с пр. Ленина на ул. Рязанскую в Туле. На записи видно, как водитель Land Rover Discovery грубо нарушает правила дорожного движения.
 
Отметим, что из-за качества записи, либо из-за снега, могут возникнуть вопросы к видимости разметки. Однако, регистрационные знаки на автомобиле тульские, а это место хорошо знакомо даже начинающим автомобилистам.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:02 +1
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