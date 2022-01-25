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Погром в администрации: на «снежную фурию» составили административный протокол
Стоп-кадр из видео

Погром в администрации: на «снежную фурию» составили административный протокол

Женщине выписали штраф за хулиганство.

В отношении тулячки, которая устроила погром в секторе по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа, составили административный протокол. Как сообщили корреспонденту Myslo в полиции, в действиях женщины усмотрели ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», со штрафом в размере 500 рублей.
 
«Запечатленные на видео события произошли 20 января. Заявление написала сотрудница администрации, которая производила видеосъемку», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

 
Напомним, в сектор по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа буквально ворвалась жительница деревни Медвенки. Женщина была возмущена тем, что в населенном пункте плохо убирают снег.
 
Вперемешку с оскорблениями тулячка пригрозила сотруднице администрации увольнением, «работающим у губернатора» дальним родственником и продемонстрировала какой-то документ.
 
«Вот сюда посмотри. Первая группа инвалидности по шизофрении. Я тебе сейчас табуреткой /ударю/ по голове, понимаешь, и мне /ничего/ не будет. Понимаешь? Я знаю, что говорю!» — пообещала женщина.
 
Решив не ограничиваться оскорблениями, разъяренная жительница Медвенки разбросала по администрации документы и вещи, а также повредила стену.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:46 −3
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