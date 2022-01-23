Туляки возмущены видео с самосвалом, за которым бежит привязанная к нему собака

Недавно в сети появилось видео, снятое с пассажирского места легкового автомобиля. На записи видно, как по краю дороги относительно медленно едет самосвал КамАЗ, к задней части которого привязана большая собака. Очевидно, что животное не в восторге от происходящего и, возможно, это причиняет ему страдания.

Ролик разместили на своих страничках десятки возмущенных запечатленными кадрами туляков. Люди требуют найти и наказать человека, который был за рулем самосвала.

Отметим, что видео снято зимой, но точные дата и время съемки нигде не указаны. Выборка по фрагменту номера в открытой базе выдала нам только один результат — его можно увидеть в конце видео.

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