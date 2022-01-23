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Туляки возмущены видео с самосвалом, за которым бежит привязанная к нему собака

Туляки возмущены видео с самосвалом, за которым бежит привязанная к нему собака

Люди требуют найти и наказать водителя.

Недавно в сети появилось видео, снятое с пассажирского места легкового автомобиля. На записи видно, как по краю дороги относительно медленно едет самосвал КамАЗ, к задней части которого привязана большая собака. Очевидно, что животное не в восторге от происходящего и, возможно, это причиняет ему страдания.
 
Ролик разместили на своих страничках десятки возмущенных запечатленными кадрами туляков. Люди требуют найти и наказать человека, который был за рулем самосвала.
 
Отметим, что видео снято зимой, но точные дата и время съемки нигде не указаны. Выборка по фрагменту номера в открытой базе выдала нам только один результат — его можно увидеть в конце видео.
 
Редакция Myslo просить считать данную публикацию открытым обращением в правоохранительные органы.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:39 +2
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