Гаишники нашли водителя, который умышленно сбил человека на ул. Максима Горького

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, который утром 27 января во дворе дома № 31 по ул. Максима Горького сбил пешехода. Им оказался туляк 1957 года рождения.

«В отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния). Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет либо до 15 суток ареста. Решение о наказании будет принимать суд», — сообщил Myslo руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Пострадавший, мужчина 1978 года рождения, в момент наезда не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в соцсетях появились кадры с моментом наезда на пешехода во дворе дома № 31 по ул. Максима Горького в Туле. Судя по видео, это мог быть умышленный поступок.

На записи видно, как мужчина выгружает вещи из припаркованной машины и в этот момент подъезжает автомобиль. Водителю последнего пришлось ждать, пока пешеход перейдет на другую сторону дороги перед подъездом. Ему это не понравилось, и он нажал на клаксон.

Между мужчинами произошел очень короткий диалог, после которого автолюбитель внезапно поехал вперед, при этом вырулив влево, где стоял пешеход, и сбил последнего. Затем автомобиль скрылся за пределами обзора камеры видеонаблюдения.