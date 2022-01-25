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В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский

В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский

Как будет организовано движение на время работ и сколько продлится ремонт.

Комфорт передвижения на любом виде транспорта, будь то общественный или личный, в первую очередь это про безопасность. Состояние мостов – важная составляющая этого понятия. В 2021 году в Туле стартовал ремонт двух ключевых путепроводов – Демидовского и Баташевского мостов. В 2022 году к активным работам перейдут на третьем – Московском путепроводе.

Как идут работы на этих транспортных узлах, сегодня проверил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

На Демидовском путепроводе работы ведутся круглосуточно.  В рамках первого технологического этапа  выполнен демонтаж старых конструкций, установлены 46 буронабивных свай и многое другое. В ближайшее время в планах приступить к разработке котлована на 2 и 3 опорах.

Олег Кузнецов

– Первый этап работ чуть более длительный, потому что пришелся на зимний период, когда для работы с бетоном его необходимо отогревать – по технологии не допускается использовать различные противоморозные добавки или электропрогрев, – рассказал Олег Кузнецов, начальник участка по реконструкции Демидовского моста. – Второй этап работ запланирован на весенне-летний период, и мы его закончим быстрее. Часть моста, которую мы строим в рамках первого этапа, планируем открыть для движения ориентировочно в середине мая. 

Галерея
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 1
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 2
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 3
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 4
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 5
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 6
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 7
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 8
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 9
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 10
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 11
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 12
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На Баташевском мосту подрядной организацией выполнен демонтаж старого сооружения, построен и открыт для движения временный объезд общей протяженностью 150 м. Временный двухполосный мост выдерживает нагрузку в 80 т. Установлены буронабивные сваи основного моста, смонтированы все 12 железобетонных балок пролетного строения. Рабочие приступили  к устройству межбалочных и деформационных швов на новом мосту.

Дмитрий Миляев

– Работы на Баташевском и Демидовском мостах  находятся сейчас в активной фазе, – рассказал Дмитрий Миляев. – В обоих случаях работы идут в графике. На Демидовском мосту пока подрядная организация работает даже с небольшим опережением. И темпы необходимо сохранить. В планах на строительный сезон текущего года комплексное благоустройство Демидовской плотины, которое включает в себя замену рельсошпальной решетки, ремонт проезжей части и тротуаров. Все это для улучшения состояния улично-дорожной сети. Если мы хотим обеспечить безопасное движение, нужно ремонтировать мосты, которые не отвечают соответствующим нормам и требованиям. Благодаря усилиям главы региона и правительства удалось привлечь федеральный ресурс на ремонт мостов, и теперь за счет них ведутся работы. В общей сложности реконструкция трех мостов обойдется примерно в 2 млрд рублей. В эту сумму входит  стоимость проектных работ, строительного контроля, строительно-монтажных работ. 

Галерея
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 1
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 2
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 3
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 4
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 5
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 6
В Туле продолжается ремонт Демидовского и Баташевского мостов, на очереди – Московский, Фото: 7
показать все фотографии

Что касается временных неудобств из-за ремонта, то глава администрации города подчеркнул, что это вынужденная мера.

– Я как автомобилист тоже испытываю неудобства, когда проезжаю по Демидовскому мосту. Все-таки движение частично ограничено.  Но с окончанием ремонта  повысится комфорт передвижения и безопасность дорожного движения в городе в целом, – добавил Дмитрий Миляев.

На  Московском путепроводе  сейчас завершается подготовительный этап.  Предполагается, что активные работы начнутся в феврале.

Дмитрий Ярцев

– Проектом производства работ на Московском путепроводе предусмотрено частичное ограничение движения с оставлением двух полос. Вместе с тем, для минимизации неудобств, утвержден  вариант расширения проезда до 3 полос по 3 м, - рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев. – С началом работ на мосту временно изменится схема движения пассажирского транспорта, работа светофоров.

Максимальный срок ремонта московского путепровода – 30 месяцев, однако ожидается, что удастся закончить его к концу 2023 года. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 20:45 0
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