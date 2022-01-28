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В Туле и области начали прививать детей от ковида

В Туле и области начали прививать детей от ковида

В регион завезли вакцину «Гам-КОВИД-Вак-М».

С 26 января в Тульской области стартовала прививочная кампания по вакцинации от ковида детей в возрасте 12−17 лет включительно. В регион поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М») — 720 доз. Ее распределили по больницам региона.

Чтобы записать ребенка на прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прописки/прикрепления. Родители или законные представители подростка должны написать заявление и заполнить согласие на прививку.

Если ребенку 15 лет и больше, он сам имеет право принимать решение прививаться или нет.

Вакцинация детей 12−17 лет в Тульской области в данный момент добровольная. Любой родитель, который принял решение вакцинировать ребенка, может обратиться в больницу.

По словам главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, после новогодних каникул заболеваемость среди детей и взрослых многократно выросла.

Ольга Юдакова

— Мы с вами в начале пути по росту заболеваемости коронавирусом, вызванному в том числе штаммом «омикрон».

Дети — один из основных источников распространения коронавируса. Если в начале пандемии дети переносили болезнь легко, сейчас всё поменялось. Новый штамм вызывает у них тяжелую симптоматику. Мы регистрируем у детей те симптомы, которые раньше фиксировали у взрослых: температуру выше 39, головные, мышечные боли, жидкий стул, боли в животе, рвоту.

«Гам-КОВИД-Вак-М» и вакцина «Спутник V» идентичны, но в детской вакцине антигены снижены в пять раз. Вакцина двухкомпонентная, второй компонент вводится на 21-й день после первой. Хранится в специальных холодильниках при температуре -18 градусов.

Ольга Юдакова отметила, что вакцинация подростков сейчас проводится только в прививочных кабинетах больниц.

— Далее мы посмотрим, насколько она будет востребована, останутся ли эпидпоказания для массовой вакцинации. Возможно, прививка станет обыденной и мы будем вакцинировать детей в школах.

Противопоказания к прививке такие же, как и для «Спутника V»: острое состояние, обострение болезни, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и др.
 
 

Главный эпидемиолог заявила, что даже если ребенок переболел, его можно прививать, но через шесть месяцев после выздоровления. Что касается ревакцинации, пока неизвестно, понадобится ли это в дальнейшем.

Информацию о прививке ребенку впишут в прививочный сертификат. Сведения об этом будут вносить в региональный и федеральный регистр. Возможно, в дальнейшем и для детей будут формировать QR-коды, но пока об этом речи не идет.

Дмитрий Харитонов, главный педиатр Тульской области, главврач Тульской детской областной клинической больницы:

Дмитрий Харитонов

«Гам-КОВИД-Вак-М» прошел все тестовые испытания, одобрен к применению. Как при любой вакцине, могут наблюдаться нежелательные реакции, но они, как правило, длятся не более трех суток. Это повышение температуры до 37,5 градусов, небольшое недомогание, слабость, мышечная боль. Организм так и должен реагировать на введение вакцины. Таким образом вырабатывается иммунитет, который в дальнейшем защитит пациента. Все симптомы проходят за 2−3 дня.

 

Перед прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр. По результатам осмотра он делает выводы, можно пациенту прививаться или нет.

Если после прививки ребенок плохо себя чувствует, он может остаться дома. Специально для этого к врачу обращаться не стоит.

12-летний Кирилл Исаковский в числе первых вакцинировался от ковида. В больницу пришел вместе с папой.

— Я сам хотел вакцинироваться, узнал от папы, что в нашей больнице появилась вакцина. Считаю, что это правильно. Перед нами стоит выбор: либо сделать прививку, либо заболеть коронавирусом. Ковид — большая вероятность того, что можно погибнуть. Лучше провакцинироваться, это мое личное решение.

В моей семье все вакцинированы, переболели ковидом, но в легкой форме. Мне сильно повезло, что я за весь период не заболел.
 

Виктория Фимина привела на прививку 13-летнюю дочь Анастасию.

— Мы серьезно относимся к здоровью, привились сами. Не хотим, чтобы наш ребенок болел. Видим эффективность прививки по себе: на протяжении полугода мы не заболели, хотя многие знакомые заразились ковидом, — рассказала Виктория.

— Посмотрев на обстановку, решила, что лучше всего привиться. Я не болела, но переболели друзья, — говорит Анастасия.

А вы будете прививать детей? Пишите в комментариях!

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В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 1
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 2
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 3
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 4
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 5
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 6
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 7
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 8
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 9
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 10
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 11
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 12
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 13
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 14
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 15
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 16
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 17
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 18
В Туле и области начали прививать детей от ковида, Фото: 19
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