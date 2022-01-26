новости
новости
Регистрация
Тульская прокуратура о привязанной к самосвалу собаке: жестокого обращения нет

Тульская прокуратура о привязанной к самосвалу собаке: жестокого обращения нет

Ведомство озвучило результаты проверки.

Тульская прокуратура провела проверку после истории с привязанной к самосвалу собаке. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен едущий по дороге КамАЗ, к задней части которого привязан большой пес. Эта запись вызвала шквал негодования у туляков: многие потребовали привлечь водителя к ответственности за жестокое обращение с животным.

Из-за резонанса хозяева пса опубликовали свою версию случившегося. По их словам, пес Цезарь здоров и чувствует себя прекрасно, а столь нестандартный способ транспортировки применялся лишь для того, чтобы перевезти собаку с одного адреса на другой.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что клинико-диагностическое обследование животного показало: собака совершенно здорова, игрива и находится в отличном состоянии.

— Обследование условий жизни животного свидетельствует о хорошем отношении к нему со стороны хозяев. Таким образом, жестокого обращения не установлено, основания для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:55 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокуратурасобака привязана к самосвалу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пособия на детей, инвалидам и военнослужащим теперь назначает ПФР
Пособия на детей, инвалидам и военнослужащим теперь назначает ПФР
Кто должен убирать сосульки и снег на крышах тульских домов?
Кто должен убирать сосульки и снег на крышах тульских домов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.