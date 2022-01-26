Тульская прокуратура о привязанной к самосвалу собаке: жестокого обращения нет

Тульская прокуратура провела проверку после истории с привязанной к самосвалу собаке. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен едущий по дороге КамАЗ, к задней части которого привязан большой пес. Эта запись вызвала шквал негодования у туляков: многие потребовали привлечь водителя к ответственности за жестокое обращение с животным.

Из-за резонанса хозяева пса опубликовали свою версию случившегося. По их словам, пес Цезарь здоров и чувствует себя прекрасно, а столь нестандартный способ транспортировки применялся лишь для того, чтобы перевезти собаку с одного адреса на другой.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что клинико-диагностическое обследование животного показало: собака совершенно здорова, игрива и находится в отличном состоянии.

— Обследование условий жизни животного свидетельствует о хорошем отношении к нему со стороны хозяев. Таким образом, жестокого обращения не установлено, основания для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.