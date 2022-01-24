В Туле и Новомосковске открылись пункты бесплатного тестирования на COVID-19

В понедельник, 24 января, в Туле открылись шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, еще один – в Новомосковске. Адреса и часы работы ищите здесь.

Михаил Малишевский, заместитель министра здравоохранения Тульской области:

– Пункты организованы по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Они рассчитаны на здоровых людей, которые хотят узнать о том, не заражены ли они ковидом. Сдать тест может любой желающий. Основное условие – отсутствие температуры и других признаков респираторных заболеваний.

Перед сдачей теста необходимо заполнить анкету. Сделать это можно на месте или заранее, скачав ее на сайте Минздрава Тульской области.

Запас тестов у нас достаточный. При необходимости их будут дополнительно поставлять в пункты экспресс-тестирования.

Если у вас есть признаки респираторных заболеваний, за сдачей теста нужно обратиться в больницу или вызвать врача на дом. Медработник сделает тест, сразу назначит лечение и бесплатно выдаст лекарства.

Чтобы не допустить нахождения болеющих людей возле пунктов тестирования, будет проводиться двойная термометрия – на входе в ТЦ и непосредственно в пункте.

В случае получения отрицательного результата тестируемому выдается соответствующая справка. В случае положительного – памятка с правилами поведения при коронавирусе и необходимости изоляции. Информация также сразу передается в поликлинику по месту жительства и в Роспотребнадзор. Лечение в пункте тестирования не назначают.

При бессимптомном течении болезни пациенту может быть дистанционно выписан больничный лист.

Открытие пунктов бесплатного тестирования – еще один шаг подготовки к приходу в регион нового штамма «омикрон».

– Новый штамм «омикрон» очень коварен. Он опасен высокой контагиозностью. Пациент с дельта-штаммом мог заразить вокруг себя в среднем 28 человек. Зараженный «омикроном» пациент передает вирус более 100 людям вокруг себя.

В Тульской области «омикрона» пока нет, но в соседних областях его уже диагностировали, так что приход нового штамма в наш регион – это вопрос времени. Мы готовы к приходу «омикрона», у нас есть все необходимые средства для этого, – подчеркнул Михаил Малишевский.

Первые посетители пункта бесплатного тестирования поделились впечатлениями с Myslo.

Александр – Решил сдать тест, потому что у меня болела жена. Результат, слава богу, отрицательный. Тест прошел быстро и легко, очень удобно. Это может сделать каждый.

Михаил – Я работаю с детьми, поэтому решил провериться. Были подозрения. Хорошо, что теперь сдать тест можно в торговом центре, не нужно ходить в больницу. Это удобно.

Татьяна – Я боялась. Две минуты ожидания результата и то показались мне долгими. Результат отрицательный! Важно, что сдать тест теперь можно быстро, не подвергая себя опасности заражения в поликлинике. У меня были сомнения, есть ли у меня коронавирус, теперь я спокойна и точно знаю, что не заражу коллег. Безопасность сейчас важна для многих.

Министерство здравоохранения говорит о том, что пункты рассчитаны исключительно на здоровых людей. Но, как оказалось, большинство пациентов приходят в пункты, все-таки имея достаточно оснований подозревать у себя вирус. Большинство из них в последнее время контактировали с зараженными людьми.

Насколько логично потенциально зараженных людей собирать в ТЦ – местах массового скопления? Этот вопрос мы задали заместителю министра Михаилу Малишевскому.

– Пункты как раз и созданы, чтобы избежать заражения. Раньше людям без респираторных симптомов приходилось идти в больницу, чтобы сдать тест. То есть в то место, где уже есть зараженные люди. Это дополнительные риски.

Открытие пунктов общественного тестирования в торговых центрах позволило развести потоки больных и здоровых. Сюда приходят те, кто и так ходит по торговым центрам, магазинам, ездят в общественном транспорте. Но здесь они могут узнать, что опасны для окружающих и вовремя уйти на изоляцию, – объяснил Михаил Малишевский.

В Туле:

в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале - ежедневно с 10.00 до 18.00;

на Московском вокзале - по будням с 8.00 до 17.00;

возле гипермаркета «Глобус» - по выходным c 13.00 до 19.00;

возле ТЦ «Макси» - по выходным с 10.00 до 19.00;

беременные могут пройти тестирование в женской консультации Роддома №1 г. Тулы - по будням с 10.00 до 18.00.

В Новомосковске пункт тестирования работает в ТЦ «Первый» - ежедневно с 10.00 до 18.00.