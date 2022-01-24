В Тульской области ужесточили коронавирусные ограничения: закрыты фуд-корты, запрещены детские развлечения и банкеты
Губернатор подписал Указ.
24 января губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора, с 27 января по 10 февраля в регионе будет приостановлена деятельность фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах. Продолжает действовать запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей.
Полустационарные учреждения с 27 января будут оказывать социальные услуги на дому или в дистанционном формате.
Кроме того, рекомендации, которые были введены в прошлой редакции Указа, теперь обязательны к исполнению:
- в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой выше 37,1 °C не должны допускаться в помещения).
- приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.
Полный текст Указа губернатора - здесь.
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