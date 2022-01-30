В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу
Госпитализированы 62 человека.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1180 человек, 275 выздоровели, 62 госпитализированы, 10 скончались. Об этом сообщает оперштаб.
Отметим, что 1180 – новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 в регионе.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 84 735 пациентов, 71 999 вылечились, 4589 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 09:56, 81 1231 -4
вчера, в 11:30, 181 6798 -8
28 января, в 16:46, 89 4828 0
28 января, в 15:25, 186 8726 -26
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