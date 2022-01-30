новости
новости
Регистрация
В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу

В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу

Госпитализированы 62 человека.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1180 человек, 275 выздоровели, 62 госпитализированы, 10 скончались. Об этом сообщает оперштаб.

Отметим, что 1180 – новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 в регионе.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 84 735 пациентов, 71 999 вылечились, 4589 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
«Отвечают врачи»: главный эпидемиолог расскажет тулякам о новых штаммах коронавируса
Жизнь Тулы и области
«Отвечают врачи»: главный эпидемиолог расскажет тулякам о новых штаммах коронавируса
сегодня, в 09:56, 81 1231 -4
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу на 29 января: 890 заражений за сутки в Тульской области
вчера, в 11:30, 181 6798 -8
Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид
Жизнь Тулы и области
Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид
28 января, в 16:46, 89 4828 0
В Туле и области начали прививать детей от ковида
Жизнь Тулы и области
В Туле и области начали прививать детей от ковида
28 января, в 15:25, 186 8726 -26
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:47 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СМИ: Матч между «Арсеналом» и «Акроном» отменен из-за вспышки коронавируса в тульской команде
СМИ: Матч между «Арсеналом» и «Акроном» отменен из-за вспышки коронавируса в тульской команде
На трассе М-2 пьяный водитель перевернулся на Lada Priora
На трассе М-2 пьяный водитель перевернулся на Lada Priora
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.