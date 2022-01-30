В Тульской области суточное число заболевших ковидом перевалило за тысячу

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1180 человек, 275 выздоровели, 62 госпитализированы, 10 скончались. Об этом сообщает оперштаб.

Отметим, что 1180 – новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 в регионе.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 84 735 пациентов, 71 999 вылечились, 4589 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: