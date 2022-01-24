В Тульской области водитель привязал собаку к самосвалу: владельцы пса рассказали свою версию случившегося

По их словам, питомец жив и здоров, а на привязи за машиной он пробежал всего лишь 300 метров.

Накануне мы опубликовали видео, на котором запечатлен едущий по дороге самосвал «КамАЗ», к задней части которого привязана большая собака. Эта запись вызвала шквал негодования у туляков – многие потребовали привлечь водителя машины к ответственности за жестокое обращение с животным. Кроме того, ситуацией заинтересовалась полиция.

Как выяснилось, пса зовут Цезарь. Его хозяйка по имени Елена на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором изложила свою версию событий. По её словам, Цезарь здоров и чувствует себя прекрасно, а столь нестандартный способ транспортировки применялся лишь для того, чтобы перевезти собаку с одного адреса на другой.

«Собаку весом 50 кг посадить в кузов или кабину грузовика нереально. Машина ехала с небольшой скоростью, а когда проезжающие мимо автомобилисты начали сигналить, пёс испугался, поэтому могло сложиться впечатление, что его тащат насильно. Это не так. Мы любим своих собак», – сказал женщина.