Фото Дарьи Вяличкиной
Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохама на BMW
За последние два года молодой человек 23 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя чёрного седана BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов. Напомним, фото нарушения туляки опубликовали в соцсетях.
По данным пресс-службы регионального УМВД, 21-летнего молодого человека оштрафовали на 1000 рублей. Также юнцу пришлось в присутствии инспекторов снять со стёкол тонирующую плёнку. Вдобавок выяснилось, что у автохама просрочен полис ОСАГО.
С 2020 по 2021 год водитель «бумера» 23 раза привлекался к административной ответственности — в основном, за нарушение скоростного режима и заезд за стоп-линию.
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