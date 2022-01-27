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Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохама на BMW
Фото Дарьи Вяличкиной

Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохама на BMW

За последние два года молодой человек 23 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя чёрного седана BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов. Напомним, фото нарушения туляки опубликовали в соцсетях.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 21-летнего молодого человека оштрафовали на 1000 рублей. Также юнцу пришлось в присутствии инспекторов снять со стёкол тонирующую плёнку. Вдобавок выяснилось, что у автохама просрочен полис ОСАГО.

С 2020 по 2021 год водитель «бумера» 23 раза привлекался к административной ответственности — в основном, за нарушение скоростного режима и заезд за стоп-линию.

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