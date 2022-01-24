В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом детей

Фото из архива Myslo.

— Мы видим быстрый рост заболеваемости, увеличиваем охват тестированием, — сказал Марков. — Пока нас успокаивает стабильный показатель по пневмониям. В московском регионе такая же ситуация: много заболевших, но роста пневмоний не наблюдается, в основном это просто простудные заболевания с повышенной температурой.

Марков рассказал, что на фоне повышенной заболеваемости растет и количество вызовов скорой медицинской помощи. 1640 вызова за неделю — это 10-процентный рост. Из-за этого количество бригад увеличили до 137.

— За последние три дня мы увидели рост нагрузки на «горячие линии». На сегодняшний день с этой нагрузкой call-центры здравоохранения справляются; если и дальше будет расти нагрузка на операторов, их количество увеличат — резерв есть.

По словам Маркова, на сегодняшний день в тульских больницах 40% коек свободны. Обычно при такой заболеваемости все 2000 коек уже заняты. Это говорит о легкой форме заболеваемости.

— Однако в Тульской области растет количество заболевших среди детей, поэтому мы увеличиваем количество детских коек.

В основном, дети болеют в легкой форме, тяжелых пациентов нет.

В Туле открыто шесть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Они будут работать с 14.00 до 18.00. Тем, у кого температура или другие признаки заболевания, нужно идти не в пункт, а в свою поликлинику или вызывать врача на дом.

— Выяснилось, что многие туляки приходят в пункты за получением справок для выезда за пределы Тульской области. Справки на пунктах не выдают. Здесь только делают экспресс-тесты.