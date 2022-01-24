новости
новости
Регистрация
Запретят банкеты и закроют детские комнаты в ТЦ: в Тульской области ужесточат противоковидные меры
Фото из архива Myslo.

Запретят банкеты и закроют детские комнаты в ТЦ: в Тульской области ужесточат противоковидные меры

В регионе готовится новый указ.

На заседании регионального оперштаба председатель государственно-правового комитета Наталья Архипова рассказала, как в Тульской области предлагают ужесточить противоковидные меры:

— Предлагается ввести запрет на проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в общепите, сделать обязательной термометрию на входах в ТЦ, рестораны, кафе и другие досуговые учреждения. Также ввести запрет на работу фудкортов и детских развлекательных комнат в ТРЦ, сократить заполняемость залов спортивных и культурных мероприятий до 50% от общей вместимости.

Сохранится требование предъявлять QR-коды в эти учреждения. Указ губернатору представят на подпись в ближайшее время.

Сюжет: Коронавирус
Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса
сегодня, в 16:31, 13 631 0
В Тульской области на дистанционке находятся более 10 тысяч детей
Дежурная часть
В Тульской области на дистанционке находятся более 10 тысяч детей
сегодня, в 15:49, 5 835 1
В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников
Жизнь Тулы и области
В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников
сегодня, в 14:49, 47 1479 0
В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом детей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом детей
сегодня, в 14:40, 10 1831 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:48 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
указ губернатораужесточение меркоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников
В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников
В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом детей
В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.