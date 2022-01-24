Фото из архива Myslo.
Запретят банкеты и закроют детские комнаты в ТЦ: в Тульской области ужесточат противоковидные меры
В регионе готовится новый указ.
На заседании регионального оперштаба председатель государственно-правового комитета Наталья Архипова рассказала, как в Тульской области предлагают ужесточить противоковидные меры:
— Предлагается ввести запрет на проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в общепите, сделать обязательной термометрию на входах в ТЦ, рестораны, кафе и другие досуговые учреждения. Также ввести запрет на работу фудкортов и детских развлекательных комнат в ТРЦ, сократить заполняемость залов спортивных и культурных мероприятий до 50% от общей вместимости.
Сохранится требование предъявлять QR-коды в эти учреждения. Указ губернатору представят на подпись в ближайшее время.
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