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Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля

Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля

Машину занесло и она влетела в сугроб, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.

Очевидец опубликовал в сети запись с видеорегистратора автомобиля. Из описания следует, что видео снято 24 января этого года, на ул. Демидовская Плотина в Туле.
 
На записи видно, как водитель Renault теряет контроль над управлением, предположительно — из-за наезда на трамвайные пути. Машину заносит и она влетает в сугроб на обочине, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.
 
После случившегося водитель поспешно развернулся и уехал, несмотря на сильно поврежденный бампер своего авто.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:26 +2
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