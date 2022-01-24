Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля

Машину занесло и она влетела в сугроб, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.

Очевидец опубликовал в сети запись с видеорегистратора автомобиля. Из описания следует, что видео снято 24 января этого года, на ул. Демидовская Плотина в Туле.

На записи видно, как водитель Renault теряет контроль над управлением, предположительно — из-за наезда на трамвайные пути. Машину заносит и она влетает в сугроб на обочине, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.

После случившегося водитель поспешно развернулся и уехал, несмотря на сильно поврежденный бампер своего авто.