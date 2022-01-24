Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля
Машину занесло и она влетела в сугроб, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.
Очевидец опубликовал в сети запись с видеорегистратора автомобиля. Из описания следует, что видео снято 24 января этого года, на ул. Демидовская Плотина в Туле.
На записи видно, как водитель Renault теряет контроль над управлением, предположительно — из-за наезда на трамвайные пути. Машину заносит и она влетает в сугроб на обочине, обдав снегом испуганную женщину-пешехода.
После случившегося водитель поспешно развернулся и уехал, несмотря на сильно поврежденный бампер своего авто.
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