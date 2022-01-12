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Где в Тульской области окунуться в прорубь на Крещение: список адресов
Всего в регионе утверждено 38 мест для купания – 12 прорубей и 26 купелей.
На Крещение в местах купания для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские. Публикуем официальные места проведения крещенских купаний, которые традиционно пройдут в ночь с 18 по 19 января.
Тула
- Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, средний пруд (прорубь),
- Поселок Горелки, улица Мирная, 17б, Богородице-Рождественский женский монастырь (купель),
- улица Лизы Чайкиной, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь (купель),
- Деревня Барыбинка, Храм Святого Апостола Андрея Первозванного (купель),
Донской
- Микрорайон Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь,
Ефремов
- река Красивая меча (огороженная купальня на открытой воде, сход в воду с берега),
- Село Тюртень, святой источник (купель),
Новомосковск
- Урванский водоем (прорубь),
- Село Осаново, святой источник (купель),
Алексин
- Село Колюпаново, источник Святой Ефросинии (купель),
- Деревня Красное, святой источник Божией Матери «Всех Скорбящих радосте и Взыскания Погибших» (купель),
- Деревня Егнышевка, святой источник Пантелеймона Целителя,
Рабочий поселок Новогуровский
- Рабочий поселок Новогуровский, пруд (прорубь),
Арсеньевский район
- Населенный пункт Даргомыжка (купель),
Белевский район
- деревня Жабынь, святой источник (купель),
Богородицкий район
- Муниципальное образование Бахметьевское, село Папоротка, святой источник (купель),
Веневский район
- Муниципальное образование Центральное, деревня Свиридово, святой источник «12 ключей» (купель),
Воловский район
- Муниципальное образование Двориковское, село Никитское, родник (купель),
- Поселок Волово, село Осиново, водный источник (купель),
Дубенский район
- Муниципальное образование Протасовское, село Новое Павшино, святой источник (купель),
- Деревня Сидоровка (купель),
Заокский район
- Село Бехово (купель),
- Поселок Велегож (купель),
Куркинский район
- Муниципальное образование Михайловское, поселок Грибоедово, святой источник (купель),
Киреевский район
- Муниципальное образование Дедиловское, село Орловка, река Олень (прорубь),
Кимовский район
- Село Покровское, пруд (прорубь),
- Муниципальное образование Епифанское, село Себино (купель),
Одоевский район
- Муниципальное образование Восточно-Одоевское, деревня Зиброво (купель),
Плавский район
- Плавск, река Плава (прорубь),
Суворовский район
- Муниципальное образование Юго-Восточное, село Березово, Свято-Никольский храм (купель),
Тепло-Огаревский район
- Муниципальное образование Нарышкинское, село Нарышкино, святой источник (купель),
Узловский район
- Город Узловая, пруд «Трестовский» (прорубь),
- Муниципальное образование Смородинское, село Бутырки, святой источник закрытого типа (купель),
Чернский район
- Поселок Чернь, река Чернь, улица Коммунаров (прорубь),
Щекинский район
- Рабочий поселок Первомайский, пруд (прорубь),
- Город Советск, река Упа (прорубь),
- Муниципальное образование Ломинцевское, деревня Косое (купель),
Ясногорский район
- Муниципальное образование Иваньковское, деревня Башино, святой источник (купель).
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