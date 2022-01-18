В 42 регионах России выявлен «омикрон», в Тульской области его пока нет

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по борьбе с распространением коронавируса в стране. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Участники совещания обсудили меры по борьбе с новым штаммом «омикрон».



Михаил Мишустин отметил, что «омикрон» стремительно распространяется по всему миру. На данный момент рост заболеваемости в России не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных.





Председатель Правительства РФ обратил внимание глав регионов на важность работы в условиях ухудшения эпидситуации медицинских учреждений, службы скорой помощи и горячих линий, привлечения студентов и волонтеров, помощи людям старшего возраста.



Премьер-министр подчеркнул важность работы региональных колл-центров, их укомплектованности специалистами. В связи с ростом количества звонков он рекомендовал привлекать к работе на «горячей линии» студентов медицинских вузов и колледжей.



Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил о работе региональных колл-центров. Он сообщил, что с 15 по 17 января во всех регионах были проведены стресс-тестирования. Проверяли, как быстро гражданам удается дозвониться до операторов и насколько оперативно их звонки переадресовывались нужным специалистам. Тестирование успешно прошли колл-центры пяти регионов, в числе которых — Тульская область.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что случаи «омикрона» зарегистрированы уже в 42 регионах страны. Среди них Адыгея, Коми, Омская, Самарская, Иркутская, Новгородская, Волгоградская, Челябинская, Вологодская, Воронежская, Оренбургская области. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге этот штамм уже доминирует.