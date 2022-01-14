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В Тульской области заболеваемость ковидом пошла в рост: за сутки 210 случаев и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области заболеваемость ковидом пошла в рост: за сутки 210 случаев и 10 смертей

Статистику озвучил оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, 10 — скончались.

Отметим, что за последние два дня суточное число заболевших незначительно, но выросло. Ранее региональные власти предупреждали, что в Тульскую область идет новая волна ковида. 

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 78 027 жителей региона, 69 003 вылечились, 4412 — умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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