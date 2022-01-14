Фото из архива Myslo.
В Тульской области заболеваемость ковидом пошла в рост: за сутки 210 случаев и 10 смертей
Статистику озвучил оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, 10 — скончались.
Отметим, что за последние два дня суточное число заболевших незначительно, но выросло. Ранее региональные власти предупреждали, что в Тульскую область идет новая волна ковида.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 78 027 жителей региона, 69 003 вылечились, 4412 — умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
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сегодня, в 12:00, 49 617 -11
сегодня, в 10:59, 17 853 2
вчера, в 11:53, 68 1848 -5
12 января, в 16:10, 64 4522 -4
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