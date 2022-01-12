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Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»

Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»

Об этом губернатор рассказал на оперативном совещании в здании правительства Тульской области.

Губернатор отметил, что вопрос о заболеваемости ковидом как никогда актуален. Накануне было заседание правительства РФ, сегодня президент провел совещание по вопросу заболеваемости штаммом «омикрон».

— Владимир Путин указал на определенные действия, которые мы должны заблаговременно выполнить, чтобы воспрепятствовать новым угрозам COVID-19, а именно штамма «омикрон». У нас в достаточном количестве должны быть койки, необходимое оборудование и лекарственные препараты, средства защиты и так далее.

Исходя из опыта Европы и западных стран мы должны понимать, что у нас есть как минимум две недели, чтобы подготовиться к новой угрозе.

Количество заболевших при этом штамме стремительно растет, болезнь быстро переходит в стадию, когда нужно госпитализировать человека. Мы знаем, что «омикрон» переносится легче, чем другие виды коронавируса, и время нахождения на больничной койке короче вдвое. Тем не менее, мы должны понимать, что количество госпитализированных должно соотноситься с плановыми госпитализациями. Проще говоря, ковид не должен обрушить оказание плановой помощи, особенно больным онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими, которые у нас на контроле.

Сюжет: Коронавирус
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