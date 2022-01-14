В Алексине малолитражка выехала на встречку и врезалась в фургон

В результате происшествия пострадали водитель и ее 9-летняя дочка.

Накануне днем на ул. Городская дорога в Алексине произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На данный момент предполагается, что 43-летняя водитель Nissan Micra не выбрала безопасную скорость движения и из-за этого потеряла контроль над управлением.

Машину вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент ехал фургон Citroen Jumpy под управлением 66-летнего мужчины.

По данным Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадали возможная виновница аварии и ее 9-летняя пассажирка. Женщине оказывали медицинскую помощь, а вот ребенка пришлось госпитализировать.

«В момент происшествия пассажир находился на переднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства», — сообщили корреспонденту Myslo в ГИБДД.