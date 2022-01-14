«Омикрон» добрался до России. Вакцинируйтесь!»: председатель Общественной палаты обратилась к тулякам

И напомнила, что вакцинированные могут принять участие в викторине и выиграть квартиру.

В конце января в Тульской области прогнозируется повышение заболеваемости коронавирусом, в том числе штаммом «омикрон». В связи с этим к тулякам обратилась председатель Общественной палаты региона Галина Фомина.

— Новый штамм коронавирусной инфекции, опасный для взрослых и для детей, — «омикрон» — добрался и до России. Единственный путь защиты от тяжелого течения болезни и от возможных побочных эффектов — вакцинация. В настоящее время государство, медицинские работники Тульской области принимают все меры, чтобы каждый гражданин имел возможность сделать прививку от вируса: созданы эффективные, проверенные вакцины, пункты вакцинации открыты везде.

Многие туляки вакцинировались от коронавирусной инфекции, однако подошел срок ревакцинации, поэтому очень важно своевременно защитить себя и своих близких.

Мы призываем общественность поддержать призывы власти и медицинского сообщества донести важную информацию до близких: родных, коллег, друзей.

Мы призываем всех граждан отнестись ответственно к ревакцинации, не нарушая ее сроков. Только таким способом можно сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.

Необходимо донести до родителей важность профилактической вакцинации подростков 12−17 лет.

А для тех, кто прошел вакцинацию, есть возможность стать счастливыми обладателями призов викторины «Иммунитет+». Главный приз — квартира в Туле. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте по номеру прививочного сертификата. Розыгрыш состоится 21 января.