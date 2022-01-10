Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 198 случаев заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 198 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 11 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 223 жителя региона, 68 291 — вылечился, 4368 человек умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: