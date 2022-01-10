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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 198 случаев заболевания и 11 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 198 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 198 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 11 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 223 жителя региона, 68 291 — вылечился, 4368 человек умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

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