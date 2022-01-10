Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 198 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 198 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 11 — скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 223 жителя региона, 68 291 — вылечился, 4368 человек умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 11:53, 13 332 -1
вчера, в 11:48, 57 1453 -1
8 января, в 11:54, 167 1919 -4
7 января, в 11:35, 56 2071 -3
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