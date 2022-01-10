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Высота снежного покрова в Туле достигла 50 сантиметров

Высота снежного покрова в Туле достигла 50 сантиметров

В городе за сутки выпало 30% осадков от месячной нормы.

Синоптики тульского Гидрометцентра рассказали Myslo, что за сутки в Туле выпало 13 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы или 100% от декадной.

По области больше всего снегом замело Волово. Там метеостанция зафиксировала 16 мм осадков — 37% от месячной нормы.

По состоянию на 9 утра 10 января высота снежного покрова в Туле составила 50 сантиметров при норме 17 сантиметров. В Алексине этот показатель достиг 45 сантиметров, в Плавске — 44, в Волово — 42.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:44 +2
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