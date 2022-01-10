Высота снежного покрова в Туле достигла 50 сантиметров

В городе за сутки выпало 30% осадков от месячной нормы.

Синоптики тульского Гидрометцентра рассказали Myslo, что за сутки в Туле выпало 13 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы или 100% от декадной.

По области больше всего снегом замело Волово. Там метеостанция зафиксировала 16 мм осадков — 37% от месячной нормы.

По состоянию на 9 утра 10 января высота снежного покрова в Туле составила 50 сантиметров при норме 17 сантиметров. В Алексине этот показатель достиг 45 сантиметров, в Плавске — 44, в Волово — 42.