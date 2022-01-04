Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области ещё 211 случаев заражения

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. 198 человек выздоровели, 13 - умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 76 013 случаев коронавируса, 67 165 человек выздоровели, 4 299 - умерли.

Ситуация в РФ сегодня выглядит так: