Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области ещё 211 случаев заражения
13 пациентов умерли.
За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. 198 человек выздоровели, 13 - умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 76 013 случаев коронавируса, 67 165 человек выздоровели, 4 299 - умерли.
Ситуация в РФ сегодня выглядит так:
вчера, в 15:13, 19 1255 -3
вчера, в 11:28, 17 1491 -1
2 января, в 11:45, 91 1794 -3
1 января, в 14:29, 28 2172 -2
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