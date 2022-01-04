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Тулячка отдала липовым брокерам более 4 миллионов рублей

Тулячка отдала липовым брокерам более 4 миллионов рублей

Сейчас мошенников ищут сотрудники полиции.

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, в дежурную часть обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в ноябре в интернете она увидела рекламный видеоролик, в котором интернет-платформа ООО «Газпром-Инвест» предлагала возможность людям инвестировать деньги в якобы государственные и международные проекты.
 
Потерпевшая зарегистрировалась на сайте липовых брокеров, указала персональные данные, после чего перевела деньги на реквизиты, указанные на сайте. После этого на связь с ней вышли два молодых человека, которые убедили её взять ряд кредитов — чтобы инвестировать эти деньги в «проекты».
 
Общая сумма кредитов составила 4 миллиона 100 тысяч рублей. Один из кредитов женщина взяла под залог квартиры. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
 
 

Информация о том, что Интернет-платформа ООО «Газпром-Инвест» является мошеннической схемой обмана граждан, опубликована на некоторых сайтах, в том числе на официальном сайте ООО «Газпром инвест». К сожалению, подобное явление не является редкостью. Как правило, мошенники создают сайты-клоны, наименования которых созвучны, а в некоторых случаях полностью копируют наименование компаний или организаций, в том числе и государственных. Посещая подобные сайты, граждане оставляют свои персональные данные, после чего, с большой долей вероятности, могут стать жертвой преступления.

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