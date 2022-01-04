Тулячка отдала липовым брокерам более 4 миллионов рублей

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, в дежурную часть обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в ноябре в интернете она увидела рекламный видеоролик, в котором интернет-платформа ООО «Газпром-Инвест» предлагала возможность людям инвестировать деньги в якобы государственные и международные проекты.

Потерпевшая зарегистрировалась на сайте липовых брокеров, указала персональные данные, после чего перевела деньги на реквизиты, указанные на сайте. После этого на связь с ней вышли два молодых человека, которые убедили её взять ряд кредитов — чтобы инвестировать эти деньги в «проекты».

Общая сумма кредитов составила 4 миллиона 100 тысяч рублей. Один из кредитов женщина взяла под залог квартиры. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.