В Новомосковске 22-летний ревнивец забил до смерти 61-летнего мужчину
Трагедия случилась вечером 1 января.
Следственным отделом
По версии следствия, вечером 1 января в квартире дома в мкр. Сокольники Новомосковска между обвиняемым и его 61-летним знакомым в ходе совместного употребления спиртного произошел конфликт из-за того, что последний стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого.
Разозлившись на потерпевшего, злоумышленник избил его руками и ногами по голове. Затем вытащил мужчину на улицу, где продолжил избиение. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.