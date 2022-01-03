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В Новомосковске 22-летний ревнивец забил до смерти 61-летнего мужчину
Фото СУ СКР по Тульской области - проверка показаний на месте.

В Новомосковске 22-летний ревнивец забил до смерти 61-летнего мужчину

Трагедия случилась вечером 1 января.

Следственным отделом по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, вечером 1 января в квартире дома в мкр. Сокольники Новомосковска между обвиняемым и его 61-летним знакомым в ходе совместного употребления спиртного произошел конфликт из-за того, что последний стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого.

Разозлившись на потерпевшего, злоумышленник избил его руками и ногами по голове. Затем вытащил мужчину на улицу, где продолжил избиение. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:11 +1
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