Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»
Тульский «Эрмитаж» приглашает поучаствовать в необычной акции.
2 и 3 января театрально-концертный центр «Эрмитаж» зажжет «Огни новогодней елки» на улицах Тулы.
- Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы. Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом, — говорят организаторы.
Платформы начнут путешествие в 16.00 от «Ликёрки Лофт» и будут делать остановки в следующих местах:
- площадь перед автовокзалом,
- «Спар» на Зеленстрое,
- сквер «Тульское чаепитие».
До 20.00 каждый сможет прикоснуться к доброму и волшебному празднику и принести домой его частичку.
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