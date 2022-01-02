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Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»

Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»

Тульский «Эрмитаж» приглашает поучаствовать в необычной акции.

2 и 3 января театрально-концертный центр «Эрмитаж» зажжет «Огни новогодней елки» на улицах Тулы.

- Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы. Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом, — говорят организаторы.

Платформы начнут путешествие в 16.00 от «Ликёрки Лофт» и будут делать остановки в следующих местах:

  • площадь перед автовокзалом,
  • «Спар» на Зеленстрое,
  • сквер «Тульское чаепитие».

До 20.00 каждый сможет прикоснуться к доброму и волшебному празднику и принести домой его частичку.

Сюжет: Новый год-2022
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Автор: Кристина Вернигорина
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