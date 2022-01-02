Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»

2 и 3 января театрально-концертный центр «Эрмитаж» зажжет «Огни новогодней елки» на улицах Тулы.

- Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы. Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом, — говорят организаторы.

Платформы начнут путешествие в 16.00 от «Ликёрки Лофт» и будут делать остановки в следующих местах:

площадь перед автовокзалом,

«Спар» на Зеленстрое,

сквер «Тульское чаепитие».

До 20.00 каждый сможет прикоснуться к доброму и волшебному празднику и принести домой его частичку.