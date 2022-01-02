В Мясново Mitsubishi вылетел с дороги и врезался в столб

Фото очевидца.

Днем 2 января в Туле на ул. Чмутова произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справилась с управлением, в результате машина вылетела с дороги и врезалась в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала водитель — 52-летняя женщина — и 82-летний пассажир. Их увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.