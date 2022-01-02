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В Туле на маршруты вышли 16 новых автобусов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на маршруты вышли 16 новых автобусов

Автобусы среднего класса оснащены кондиционерами, входами USB для зарядки.

С 1 января в Туле на маршруты вышли новые автобусы: 2 модели МАЗ большой вместимости и 14 единиц ПАЗ Вектор Next средней вместимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Все транспортные средства соответствуют современным требованиям безопасности. Автобусы среднего класса оснащены кондиционерами, входами USB для зарядки, в них обеспечена доступная среда.

Все автобусы работают по регулируемому тарифу.



По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, в Туле работают более 50% автобусов регулярного сообщения не старше пяти лет.


В конце 2021 года в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта коммерческие транспортные компании приобрели и выпустили на маршруты по нерегулируемому тарифу 4 новых автобуса марки ПАЗ, вместимостью порядка 50 человек.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 +2
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