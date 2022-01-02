В Туле на маршруты вышли 16 новых автобусов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 1 января в Туле на маршруты вышли новые автобусы: 2 модели МАЗ большой вместимости и 14 единиц ПАЗ Вектор Next средней вместимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Все транспортные средства соответствуют современным требованиям безопасности. Автобусы среднего класса оснащены кондиционерами, входами USB для зарядки, в них обеспечена доступная среда.

Все автобусы работают по регулируемому тарифу.





По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, в Туле работают более 50% автобусов регулярного сообщения не старше пяти лет.



В конце 2021 года в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта коммерческие транспортные компании приобрели и выпустили на маршруты по нерегулируемому тарифу 4 новых автобуса марки ПАЗ, вместимостью порядка 50 человек.