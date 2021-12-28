Кто стал «Народным журналистом» года на Myslo?

В этом году пользователи портала Myslo написали множество блогов. Но сегодня мы заострим внимание на постах рубрики «Народный журналист».

Пятерка наржуров этого года выглядит так:

Все пять самых-самых народных журналистов могут забрать в редакции мерч «для своих» — прикольные Myslo`шные футболки.

А вот посты, которые больше всего понравились пользователям портала (назовем пятерку самых залайканных):

Та-даааам! Не очень строгое, но справедливое редакционное жюри, посовещавшись, решило поощрить лучшего блогера Myslo. И им становится Симаков Алексей — Дикий Химик . В качестве приятного новогоднего подарка мы дарим Алексею сертификат в гастрономический паб «Понеслось» на сумму 3000 рублей.

По всем вопросам пишите в личку автору, а вообще — пишите в наш «Наржур».