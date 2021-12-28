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Кто стал «Народным журналистом» года на Myslo?

Кто стал «Народным журналистом» года на Myslo?

Пора подводить итоги!

В этом году пользователи портала Myslo написали множество блогов. Но сегодня мы заострим внимание на постах рубрики «Народный журналист».

Пятерка наржуров этого года выглядит так:

Все пять самых-самых народных журналистов могут забрать в редакции мерч «для своих» — прикольные Myslo`шные футболки.

А вот посты, которые больше всего понравились пользователям портала (назовем пятерку самых залайканных):

Та-даааам! Не очень строгое, но справедливое редакционное жюри, посовещавшись, решило поощрить лучшего блогера Myslo. И им становится Симаков Алексей — Дикий Химик. В качестве приятного новогоднего подарка мы дарим Алексею сертификат в гастрономический паб «Понеслось» на сумму 3000 рублей.
 

 

 

По всем вопросам пишите в личку автору, а вообще — пишите в наш «Наржур».

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:10 +26
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