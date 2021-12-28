Кто стал «Народным журналистом» года на Myslo?
Пора подводить итоги!
В этом году пользователи портала Myslo написали множество блогов. Но сегодня мы заострим внимание на постах рубрики «Народный журналист».
Пятерка наржуров этого года выглядит так:
- reallook — 18 постов
- Симаков Алексей — Дикий Химик — 17 постов
- Justise — 13 постов
- azad71 — 10 постов
- economist — 6 блогов
Все пять самых-самых народных журналистов могут забрать в редакции мерч «для своих» — прикольные Myslo`шные футболки.
А вот посты, которые больше всего понравились пользователям портала (назовем пятерку самых залайканных):
- «Почему Крыгин» от economist (более 4k просмотров, 59 лайков).
- «Переход в Платоновском: хотели как лучше, получилось, как всегда» от san (почти 6k просмотров, 55 лайков).
- «Э нэ. Терминала разряжена» от Ztula (5k просмотров, 54 лайка).
- «Потерянное детство» от Симаков Алексей — Дикий Химик (более 3,6k, 51 лайк).
- «Что нам снег…» от Симаков Алексей — Дикий Химик (4,5k просмотров, 47 лайков).
Та-даааам! Не очень строгое, но справедливое редакционное жюри, посовещавшись, решило поощрить лучшего блогера Myslo. И им становится Симаков Алексей — Дикий Химик. В качестве приятного новогоднего подарка мы дарим Алексею сертификат в гастрономический паб «Понеслось» на сумму 3000 рублей.
По всем вопросам пишите в личку автору, а вообще — пишите в наш «Наржур».
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