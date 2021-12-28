Безработный ефремовец попался на краже резиновых игрушек
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ефремове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, с заявлением к стражам порядка обратилась директор сетевого магазина, расположенного на улице Тульское шоссе. Женщина сообщила, что из торгового зала был похищен коллекционный альбом «Скрепыши».
Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Другие статьи по темам