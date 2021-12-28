Безработный ефремовец попался на краже резиновых игрушек

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ефремове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, с заявлением к стражам порядка обратилась директор сетевого магазина, расположенного на улице Тульское шоссе. Женщина сообщила, что из торгового зала был похищен коллекционный альбом «Скрепыши» .

Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.