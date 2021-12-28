новости
новости
Регистрация
Конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу: кто выиграл снегокат?

Конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу: кто выиграл снегокат?

Редакционное жюри выбрало трех победителей.

Завершился конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу. Все истории искренние, милые и по-детски наивные. А больше всего трогает, когда детишки просят подарки не для себя, а для младшего брата или сестры, для мамы с папой.

Сразу оговоримся: сделать выбор было непросто. Но мы решили вот так.

Первое место и снегокат достается юной Есении, которая учится во втором классе.

Тюбинг и второе место отдаем Дане и Ване Ереминым:


- Любимый Дедушка Мороз! Я в этом году плохо себя вел, но я знаю, что ты добрый. Мне хочется, чтобы у моего братика Вани не болели нос и горло. Подари, пожалуйста, мне коньки, а Ване тюбинг, маме цветы, а папе денег нам на подарки. А бабушке и дедушке здоровья, они его всегда просят. Еще Снегурочке что-нибудь подари! Еще помоги футболистам «Арсенала» победить.

Третье место и санки дарим Арине, которая переехала в Тулу из Казахстана и никогда не видела столько снега.

Редакция Myslo свяжется с победителями и расскажет, как забрать призы.

Друзья, спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем конкурсе!

Сюжет: Конкурс Myslo «Самое трогательное письмо Деду Морозу»
«Пожалуйста, не заморозь мою собаку Милку»: новые участники конкурса на самое трогательное письмо Деду Морозу
Жизнь Тулы и области
«Пожалуйста, не заморозь мою собаку Милку»: новые участники конкурса на самое трогательное письмо Деду Морозу
вчера, в 21:12, 4 908 1
«А маме подари бачок для унитаза!..»: что просили юные туляки у Деда Мороза
Жизнь Тулы и области
«А маме подари бачок для унитаза!..»: что просили юные туляки у Деда Мороза
вчера, в 17:39, 59 1772 2
«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении
Жизнь Тулы и области
«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении
24 декабря, в 08:24, 14 1720 7
«В этом году я вела себя отвратительно»: представляем нового участника конкурса писем Деду Морозу
Жизнь Тулы и области
«В этом году я вела себя отвратительно»: представляем нового участника конкурса писем Деду Морозу
23 декабря, в 15:35, 120 2398 5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:32 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
конкурс писемписьмо Деду Морозу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выезде из Тулы пробка из-за массового ДТП
На выезде из Тулы пробка из-за массового ДТП
Корреспондент Myslo «довел» телефонного мошенника: запись разговора
Корреспондент Myslo «довел» телефонного мошенника: запись разговора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.