Конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу: кто выиграл снегокат?

Завершился конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу. Все истории искренние, милые и по-детски наивные. А больше всего трогает, когда детишки просят подарки не для себя, а для младшего брата или сестры, для мамы с папой.

Сразу оговоримся: сделать выбор было непросто. Но мы решили вот так.

Первое место и снегокат достается юной Есении, которая учится во втором классе.

Тюбинг и второе место отдаем Дане и Ване Ереминым:



- Любимый Дедушка Мороз! Я в этом году плохо себя вел, но я знаю, что ты добрый. Мне хочется, чтобы у моего братика Вани не болели нос и горло. Подари, пожалуйста, мне коньки, а Ване тюбинг, маме цветы, а папе денег нам на подарки. А бабушке и дедушке здоровья, они его всегда просят. Еще Снегурочке что-нибудь подари! Еще помоги футболистам «Арсенала» победить.

Третье место и санки дарим Арине, которая переехала в Тулу из Казахстана и никогда не видела столько снега.

Редакция Myslo свяжется с победителями и расскажет, как забрать призы.

Друзья, спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем конкурсе!