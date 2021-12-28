Конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу: кто выиграл снегокат?
Редакционное жюри выбрало трех победителей.
Завершился конкурс Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу. Все истории искренние, милые и по-детски наивные. А больше всего трогает, когда детишки просят подарки не для себя, а для младшего брата или сестры, для мамы с папой.
Сразу оговоримся: сделать выбор было непросто. Но мы решили вот так.
Первое место и снегокат достается юной Есении, которая учится во втором классе.
Тюбинг и второе место отдаем Дане и Ване Ереминым:
- Любимый Дедушка Мороз! Я в этом году плохо себя вел, но я знаю, что ты добрый. Мне хочется, чтобы у моего братика Вани не болели нос и горло. Подари, пожалуйста, мне коньки, а Ване тюбинг, маме цветы, а папе денег нам на подарки. А бабушке и дедушке здоровья, они его всегда просят. Еще Снегурочке что-нибудь подари! Еще помоги футболистам «Арсенала» победить.
Третье место и санки дарим Арине, которая переехала в Тулу из Казахстана и никогда не видела столько снега.
Редакция Myslo свяжется с победителями и расскажет, как забрать призы.
Друзья, спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем конкурсе!
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