На выезде из Тулы пробка из-за массового ДТП

Вечером 28 декабря перед съездом с автодороги на Калугу на трассу М-2 «Крым» произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от деревни Прудное столкнулись четыре легковых автомобиля.

«Сотрудники ДПС уже на месте. Одна машина стоит поперек движения, поэтому из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны», — рассказал наш читатель.

UPD: По состоянию на 18.56 часть участников разъехалась, но прямо напротив этого ДТП произошло еще одно – с фурой и легковушкой.