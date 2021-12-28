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На выезде из Тулы пробка из-за массового ДТП
Фото предоставлено очевидцем

На выезде из Тулы пробка из-за массового ДТП

В районе Прудного столкнулись четыре автомобиля.

Вечером 28 декабря перед съездом с автодороги на Калугу на трассу М-2 «Крым» произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, неподалеку от деревни Прудное столкнулись четыре легковых автомобиля.

«Сотрудники ДПС уже на месте. Одна машина стоит поперек движения, поэтому из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны», — рассказал наш читатель.

UPD: По состоянию на 18.56 часть участников разъехалась, но прямо напротив этого ДТП произошло еще одно – с фурой и легковушкой.

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:08 +4
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