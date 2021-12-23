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«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении

«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении

Продолжаем знакомить вас с маленькими участниками конкурса Myslo на самое трогательное письмо Дедушке Морозу.

Есения Филатова учится во втором классе. Ее сестра Эвелина рассказывает:

— Творческий ребенок, очень добрая, участвует в турнирах по шашкам и шахматам. У Есении родовая травма руки, поэтому у нее такое пожелание — чтобы все были счастливы.

 

Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!

Сюжет: Конкурс Myslo «Самое трогательное письмо Деду Морозу»
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:24 +7
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