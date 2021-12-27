«А маме подари бачок для унитаза!..»: что просили юные туляки у Деда Мороза

Эти письма написал 9-летний Илья из Суворова. Правда, было это в 2003 году. Истории о сыне прислала его мама Светлана.

- Меня зовут Наталья, я мама Дарьи. Ей 11 лет, она ученица 5-го класса. Любит очень рисовать и ходить на кружок рукоделия.

- Меня зовут Евгения Еремина. Отправляю вам сразу два письма. Одно из них в этом году ещё в октябре написали мои дети: Даня (10 лет) писал, Ваня (5 лет) рисовал. Предварительно провели опрос у родных и близких, что кому попросить у Дедушки Мороза. В результате в список по каким-то причинам попали только просьбы брата и бабушек с дедушкой. Хотя, если учесть папины рассуждения и переживания по поводу ФК «Арсенал», то частично и его пожелание.

А ещё пару лет назад отыскала школьный дневник мужа от 1996 года, на станицах которого обнаружили так и не отправленное новогоднее письмо. Пожелания ребёнка 90-х улыбнули: упаковка жвачки и приставка Dendy. Почему письмо было написано в дневнике, супруг уже и не помнит, как и то, почему не было отправлено.

Фото не очень хорошего качества, поэтому публикуем текст письма:

- Любимый Дедушка Мороз! Я в этом году плохо себя вел, но я знаю, что ты добрый. Мне хочется, чтобы у моего братика Вани не болели нос и горло. Подари, пожалуйста, мне коньки, а Ване тюбинг, маме цветы, а папе денег нам на подарки. А бабушке и дедушке здоровья, они его всегда просят. Еще Снегурочке что-нибудь подари! Еще помоги футболистам «Арсенала» победить.

Специально к Новому году Myslo запустил конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!