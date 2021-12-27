«Пожалуйста, не заморозь мою собаку Милку»: новые участники конкурса на самое трогательное письмо Деду Морозу

— Я мама одной замечательной девочки. Зовут ее Маргарита Котова, сейчас ей 15 лет, письма Деду Морозу она больше не пишет, но верит в чудеса до сих пор). Я прикладываю ее письма, которые она писала Деду Морозу, выбрала несколько, чтобы вы улыбнулись. С наступающим Новым годом вас! — пишет Ольга.

Пишет Алина Хамитова о своей шестилетней дочке:

- Арина ходит в садик, любит петь и рисовать. Никогда не видела столько снега! Мы жили в другой стране — на юге Казахстана. Арина верит в Деда Мороза и очень скучает по своей собаке.

Специально к Новому году Myslo запустил конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!