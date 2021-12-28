Корреспондент Myslo «довел» телефонного мошенника: запись разговора

Чем закончилась беседа и почему преступник разозлился — в нашем видео.

Корреспонденту рубрики «Дежурная часть» позвонили из «технического отдела» банка. Некий Михаил беспокоился о сохранности денег на счете клиента и плохо поставленным голосом поведал, что «вот прямо сейчас кто-то хочет сменить номер привязанного к счету телефона, да еще и пытается снять 8 тысяч рублей».

Впрочем, уже на 15 секунде после слов «звоню касаемо следующего вопроса» стало понятно, кто звонит. Чем закончился разговор и почему мошенник разозлился — в нашем видео.