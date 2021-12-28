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Корреспондент Myslo «довел» телефонного мошенника: запись разговора

Корреспондент Myslo «довел» телефонного мошенника: запись разговора

Чем закончилась беседа и почему преступник разозлился — в нашем видео.

Корреспонденту рубрики «Дежурная часть» позвонили из «технического отдела» банка. Некий Михаил беспокоился о сохранности денег на счете клиента и плохо поставленным голосом поведал, что «вот прямо сейчас кто-то хочет сменить номер привязанного к счету телефона, да еще и пытается снять 8 тысяч рублей».

Впрочем, уже на 15 секунде после слов «звоню касаемо следующего вопроса» стало понятно, кто звонит. Чем закончился разговор и почему мошенник разозлился — в нашем видео.

 

 
  • Помните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
  • Предложения для финансовой безопасности оформить кредиты и перевести накопления на защищенные счета поступают только от мошенников.
  • Никому и никогда не сообщайте номер вашей банковской карты и трехзначный код на ее обороте.
  • Если телефонный собеседник из «технического отдела» или «службы безопасности» очень уж убедителен — сбросьте вызов и сразу же перезвоните в ваш банк по телефону, который указан на обороте банковской карты.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:25 +22
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