У четырех жителей Тульской области выявлен грипп H3N2

Об этом рассказали на оперативном совещании у губернатора.

Об эпидобстановке за прошедшую неделю доложил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев. Он отметил, что на прошедшей неделе в регионе не наблюдался рост ОРВИ, что выразилось в следующих цифрах.

В области зарегистрировано 9686 случаев ОРВИ по области, что выше эпидпорога на 18%, но на уровне предыдущей недели. Выше порога — заболеваемость среди взрослых, в других возрастных группах она ниже порогового уровня.

Непосредственно в Туле выявлено 5106 случаев ОРВИ, и это на 28% выше эпидпорога, на уровне предыдущей недели. В отдельных возрастных группах ситуация следующая: среди взрослых показатель превышен на 54%, среди детей 7−14 лет — на 43% выше эпидпорога. По данным лабораторного мониторинга, у четырех человек выявлен грипп H3N2 .

Против гриппа в регионе привито более 689 800 человек — почти половина населения.

Стабильная ситуация по поводу тяжелых форм внебольничных пневмоний. На прошедшей неделе зафиксировано 408 случаев — это на уровне предыдущей недели.

— Заболеваемость коронавирусом в Тульской области снижается. Конечно, не такими темпами, как нам бы хотелось, — сказал Ломовцев.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 1584 случая ковида, это на 2% ниже уровня прошлой недели. Снижение в разной степени происходит среди всех возрастных групп.

На промышленных предприятиях было зафиксировано 12 заносов коронавируса без массового распространения. В образовательных учреждениях — 40 случаев. Но школ, полностью переведенных на дистант, в регионе нет.

Охват тестированием в Тульской области составил 317,8 на 100 тысяч населения.

Из-за границы в регион завезли 6 случаев ковида — 4 из Турции и по 1 из Азербайджана и Болгарии.

Роспотребнадзор продолжает антиковидные проверки. Проверено 82 объекта, возбуждено 8 административных дел, материалы направлены в суды.