Алексей Дюмин наградил спасателей Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Это праздник людей особой закалки и дисциплины. Вы, как никто, умеете действовать слаженно, решительно, быстро и порой нестандартно. Ваша профессия — одна из самых ответственных, трудных и благородных», — отметил глава региона, обращаясь к спасателям.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники МЧС всегда бесстрашно приходят на помощь людям, участвуют в гуманитарных миссиях, ликвидируют последствия чрезвычайных происшествий, борются со стихийными бедствиями, техногенными авариями, пожарами и катастрофами. По долгу службы им ежедневно приходится рисковать своей жизнью.

«В вашей работе особенно важны самоотверженность, взаимовыручка и твердость характера. Эти качества в полной мере присущи всему корпусу спасателей Российской Федерации. Вы много раз доказывали свой высокий профессионализм и верность своему делу», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что в этом году на одном из крупных производств Тульской области произошел сложный пожар. Но благодаря решительным действиям спасателям удалось не допустить разрушения горящего резервуара.

Во время серьезного пожара в Заокском районе, когда в огне оказалось сразу несколько квартир, сотрудники МЧС проявили отвагу и спасли всех жителей дома.

Тульские спасатели эффективно работали и за пределами региона. Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра помогала жителям подтопленных населенных пунктов в Подмосковье, устраняла последствия обрушения здания в Калужской области, участвовала в ликвидации последствий наводнений в Крыму и пожаров в Якутии.

«Благодарю вас за мужество, профессионализм и готовность в любой ситуации выполнить свой долг до конца. Спасибо вам за самоотверженный труд!» — сказал Дюмин.

Алексей Дюмин отметил, что в этот день мы также вспоминаем всех сотрудников спасательного ведомства, которые отдали жизнь, исполняя служебные обязанности.

«Их самоотверженность — пример высочайшего профессионализма. Память о павших товарищах навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил особую благодарность ветеранам ведомства, которые продолжают укреплять многолетние традиции МЧС и передавать опыт молодым сотрудникам.

Глава региона пожелал всему личному составу и ветеранам МЧС крепкого здоровья, успехов и сухих рукавов.

Отличившимся сотрудникам Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды.