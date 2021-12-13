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По улицам Тулы прокатится волшебный Дедморобус
Фото пресс-службы администрации Тулы.

По улицам Тулы прокатится волшебный Дедморобус

Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок.

2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает юных туляков в новогоднее путешествие. В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру Тулы с небольшими остановками.

Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Рекомендуемый возраст — 6−12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у взрослого обязательно).

Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок от главы администрации города и билеты на спектакль в тульский театр «Эрмитаж».

Дедморобус отправляется от театра «Эрмитаж» (LikёrkaLoft, пр. Ленина, 85, к. 4).

Расписание новогодних рейсов:

  • 2 января 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
  • 3 января 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Количество участников ограничено.

Сюжет: Новый год-2022
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