По улицам Тулы прокатится волшебный Дедморобус
Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок.
2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает юных туляков в новогоднее путешествие. В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру Тулы с небольшими остановками.
Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Рекомендуемый возраст — 6−12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у взрослого обязательно).
Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок от главы администрации города и билеты на спектакль в тульский театр «Эрмитаж».
Дедморобус отправляется от театра «Эрмитаж» (LikёrkaLoft, пр. Ленина, 85, к. 4).
Расписание новогодних рейсов:
- 2 января 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
- 3 января 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Количество участников ограничено.