Кто ты из «Джентльменов удачи»? Новый тест от Myslo
Легендарной комедии стукнуло 50 лет. Вспомним?
Знаменитому фильму о приключениях трёх воришек и заведующего детским садом в исполнении блистательного Евгения Леонова, исполнилось полвека. В честь этого события мы подготовили 10 вопросов об этой истории. Сможете ответить правильно на все? Вперёд!
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25 ноября, в 19:48, 51 3555 6
27 октября, в 19:09, 48 3365 7
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