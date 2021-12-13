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Кто ты из «Джентльменов удачи»? Новый тест от Myslo

Кто ты из «Джентльменов удачи»? Новый тест от Myslo

Легендарной комедии стукнуло 50 лет. Вспомним?

Знаменитому фильму о приключениях трёх воришек и заведующего детским садом в исполнении блистательного Евгения Леонова, исполнилось полвека. В честь этого события мы подготовили 10 вопросов об этой истории. Сможете ответить правильно на все? Вперёд!

 

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